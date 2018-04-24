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24 апреля 201814:52

"Аэрофлот" организует в мае бесплатный проезд для ветеранов

Артем Геодакян/ТАСС

"Аэрофлот" с 3 по 12 мая проводит традиционную акцию для ветеранов. Воспользоваться акцией могут ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ, Прибалтики и Грузии и являющиеся гражданами соответствующих государств. Также возможно оформить билет на одного сопровождающего. Авиакомпания берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов.

Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы на перелеты внутри РФ "Аэрофлот" предоставляет билеты бизнес-класса или класса комфорт. Другим участникам акции и сопровождающим будет предложено повышение в классе обслуживания при наличии свободных мест на борту воздушного судна.

Всем категориям ветеранов и инвалидов ВОВ, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляется возможность перелета по любому из маршрутов внутри РФ и перелета между пунктами в странах: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Эстония, Литва, Молдавия, Грузия (далее пункт в странах СНГ/Прибалтики/Грузии) и пунктами в РФ в период проведения акции.

Некоторым категориям дополнительно предоставят возможность перелета из пунктов РФ и пунктов в странах СНГ/Прибалтики/Грузии в Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, Чехию.

Перевозка в рамках данной акции должна начинаться только в период с 3 по 12 мая 2018 года. Оформление льготных билетов должно производиться в период с 24 апреля по 12 мая 2018 года включительно. Срок действия авиабилета, выданного согласно условиям проведения акции, — один месяц.

"Акция "Аэрофлота" — дань благодарности всем, кто в труднейших испытаниях сумел отстоять нашу страну, — заявил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. — Великая Отечественная война неразрывно связана с историей "Аэрофлота". Сразу после начала боевых действий из опытных гражданских авиаторов были сформированы четыре дивизии, которые сражались и осуществляли транспортное сообщение на всех фронтах Великой Отечественной".

В 2001 году "Аэрофлот" первым из российских перевозчиков ввел традицию предоставлять ветеранам ВОВ возможность бесплатного перелета на своих рейсах. За все время проведения акции ее участниками стали около 80 тысяч человек.

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