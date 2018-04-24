Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Илину Аетбаеву

16 апреля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Илины Аетбаевой из Башкирии. У девочки врожденный порок сердца – дефект междпредсердной перегородки. Илина растет, и дефект увеличивается, возрастает и нагрузка на сердце. Уже отмечены изменения в его размерах, правые отделы расширены. Девочке необходима операция, которую готовы провести уфимские кардиохирурги. Это единственный способ предотвратить тяжелые осложнения.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (259 315 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 286 322 руб. Всего собрано 286 322 руб. Госпитализация в мае–2018. Родители Илины благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".