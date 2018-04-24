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24 апреля 201815:03

Госфинансирование ГЛОНАСС завершится в этом году

Во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что госфинансирование оператора системы "Эра-Глонасс" в этом году завершится, организация перешла на самоокупаемость, передает "Интерфакс".

"АО "Глонасс", которое является федеральным оператором этой системы, является организацией со стопроцентным государственным участием. Хочу также вас проинформировать, что с этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость", — сказал Рогозин.

Он отметил, что это очень важно, так как подчеркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы.

По словам Рогозина, космическая спутниковая группировка "Глонасс" работает в полном составе, со следующего года начнут вводиться спутники нового поколения "Глонасс-К2".

Вице-премьер подчеркнул, что в данный момент на орбите находятся 25 спутников системы "Глонасс". "Группировка работает в полном составе — 24 космических аппарата; 23 — прежнее поколение "Глонасс-М", 24-й аппарат нового поколения "Глонасс-К" и еще один аппарата находится в орбитальном резерве", — пояснил вице-премьер.

Рогозин отметил также, что на Земле есть еще шесть аппаратов, которые в случае необходимости могут быть отправлены на орбиты для пополнения группировки спутников.

Отвечая на вопрос Путина о длительности пребывания этих космических аппаратов на орбите, Рогозин сообщил, что ресурс у аппаратов составляет семь лет, но по факту они работают дольше.

"Именно поэтому иноземная группировка оказалась более значительная, потому что пока нет потребности менять", — сказал Рогозин.

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