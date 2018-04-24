Бары могут обязать спрашивать разрешения на продажу алкоголя у жителей

В Москве в ближайшие месяцы могут появиться новые правила реализации алкоголя. На этот раз они коснутся кафе, расположенных в многоквартирных домах. Согласно новому законопроекту, владельцы общепитов должны будут получить разрешение на продажу спиртного от жителей. В летний сезон многие дворы превращаются в стихийные питейные заведения, а шумная толпа не дает местным спать.

Двор дома на Страстном бульваре больше похож на бар под открытым небом. Для местных жителей приход весны означает конец спокойной жизни. По вечерам здесь начинают собираться люди, которые пришли развлечься и выпить.

"Меня беспокоят любители распития спиртных напитков во дворе жилого дома. Они здесь курят, веселятся, поют песни, шумят, громко разговаривают, мешают спать, невозможно открыть окна во дворе", — жалуется Николай Шинкаренко.

В одном доме работает больше 10 питейных заведений. Тротуары и проходы во двор забиты людьми. Жителям приходится пробираться к собственному дому сквозь толпу.

- Вы знаете, что это жилой дом?

- Это хостелы, тут находятся хостелы.

- Вы мешаете людям, которые там находятся.

- Нет, это не к нам.

Жители домов вдоль Патриарших прудов в такой же ситуации. Войну владельцам местных баров они объявили еще 4 года назад. Удалось достичь временного перемирия — некоторые заведения согласились закрываться после 23 часов. Но сейчас шумовые атаки начали возобновляться.

"Когда у нас закрыли все магазины и вместо них открыли рестораны, Малая Бронная летом, даже начиная с весны, с первых теплых дней, стала превращаться в рассадник пьянства и пьяных гулянок на протяжении всей ночи", — возмущается Елена Ткач.

Жители регулярно пишут жалобы в прокуратуру, по нескольку раз за ночь вызывают полицию, но безрезультатно.

- Если тут такой беспорядок, такая шумиха, так сделайте тут патруль милиции. Я в этом баре пью три года, ни разу ее не видел за все это время.

"Звоним в полицию каждый раз, полиция первое время приезжала, разворачивалась и уезжала. А сейчас она даже не приезжает, у нее реакции вообще ноль. С барами, ресторанами мы справиться не можем", — рассказывает Андрей Ратников.

Жильцы уверены, проблема решится, если бары перестанут разливать по ночам алкоголь. И такой шанс есть. В Госдуму внесли проект закона, который заставит общепиты в многоквартирных домах учитывать мнение жильцов, если те выступают против продажи алкоголя по ночам.

"Зафиксировали обращения граждан, которые жалуются на то, что после рюмочной, после буфета люди приходят на площадки и продолжают там выпивать. Мы несколько недель разрабатывали законопроект", — сообщил Александр Сидякин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Инициативу уже поддержали 50 регионов, в том числе Москва. Если новые правила вступят в силу, то, возможно, бары и сами будут заинтересованы в том, чтобы их посетители вели себя прилично не только в стенах заведения, но и на улице.