Свыше тысячи ветеранов ВСУ покончили с собой

Количество самоубийств среди военнослужащих ВСУ, которые участвовали в карательной операции в Донбассе, уже перевалило за тысячу. Ветераны не знают своих прав, никто им о них не рассказывает, а в СМИ нет ни одной антисуицидальной рекламы. Об этом на конференции в Киеве рассказал глава комитета Верховной Рад по делам ветеранов, участников боевых действий и инвалидов Александр Третьяков, пишет украинское агенство УНН.

Депутат добавил, что ветераны – это совсем еще молодые люди. Средний возраст всего около 35 лет.

Ситуация в действующей армии не лучше. Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что уровень самоубийств очень высок. Из 313 тысяч участников карательной операции в Донбассе покончили с собой 518 военнослужащих.

Есть статистика за январь-февраль 2018 года. В этот период еженедельно гибло по 2 бойца. Всего 16 человек. Главный военный прокурор призвал не скрывать данные о самоубийствах и своевременно выявлять посттравматический синдром у бывших и нынешних солдат.

Правда начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны Украины Олег Грунтовский обвинил Матиоса в пиаре и манипуляциях. Якобы никакой информации о количестве суицидов у него не было и быть не может, так как она засекречена. Однако какого-то роста числа самоубийств Грунтовский не наблюдает. Главный военные прокурор назвал слова начальника управления "грустной ложью".

Еще раньше внимание к проблемам солдат и офицеров ВСУ пытался привлечь главный военный психолог вооруженных сил Олег Друзь. Он заявил, что ветераны опасны для окружающих: 98% из них имеют серьезные психологические нарушения, которые могут привести к алкоголизму, наркомании, суициду. Но после этого выступления Друзя отстранили от работы, а потом уволили.