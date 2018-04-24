Убитые в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники

В Дагестане нейтрализованы двое бандитов. Они были обнаружены в лесополосе у поселка Чинар в Дербентском районе. На предложение сдаться и сложить оружие, они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

В скоротечной перестрелке два боевика были убиты, сообщает РИА Новости. Уничтоженные бандиты готовили теракты на майские праздники. Боевики были приверженцами одной из международных террористических организаций.

На месте боя с боевиками обнаружены снаряжение, патроны, граната, автомат и гранатомет.

Потерь среди населения и сотрудником сил правопорядка нет. Режим контртеррористической операции в Дербенте и районе города был введен 21 апреля. За это время были ликвидированы готовящие теракты в майские праздники две группы боевиков из девяти человек. Было захвачено пять килограммов тротила. При этом был ранен один спецназовец, напоминает Национальный антитеррористический комитет.