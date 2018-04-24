24 апреля 201818:06
Российские керлингисты Комарова и Горячев проиграли японцам на чемпионате мира
В шведском Эстерсунде проходит чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. Российские спортсмены Мария Комарова и Даниил Горячев проиграли со счетом 6:7 японскому дуэту Сацуки Фудзисавы и Цуёси Ямагути.
Российский дуэт уступил в дополнительном энде со счетом 6:7 1:0, 0:2, 1:0, 0:1, 0:2, 2:0, 0:1, 2:0, 0:1). Это поражение стало для Комаровой и Горячева вторым в пяти турах.. Следующую встречу Мария и Даниил проведут в среду со сборной Финляндии.
После пяти туров лидирует сборная Эстонии, выигравшая все пять встреч. Сборные России, Финляндии и Литвы делят второе-третье-четвертое места.
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