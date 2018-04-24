В Армении в День памяти жертв геноцида не говорили о смене власти

Армения сохранит все свои международные обязательства — а ее госорганы продолжат работать в полном соответствии с законом. Такое заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян. Руководство правительством он принял на себя накануне, когда на фоне массовых протестов в отставку подал премьер Серж Саргсян — по сути, первое лицо в парламентской республике. Впрочем, сегодня о смене власти в Ереване говорят мало. Страна отмечает День памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

На холм Цицернокаберд, что значит "ласточкина крепость", нескончаемым потоком идут — тысячи людей. Несколько километров — в гору. Потом — мимо длинной стены, где выбиты названия опустевших больше века назад городов и сел. Когда страна вспоминает жертв геноцида армян в Османской империи, главный посыл, который звучит здесь — подобное не должно повториться.

В чаше монумента — вечный огонь. И целое море цветов. Но настоящий символ памяти — незабудка. Ее 5 лепестков, как 5 континентов, где приютили тех, кто спасся. Когда от репрессий, депортаций и расстрелов, погибли почти полтора миллиона человек.

Венки от иностранных делегаций. Японии, Финляндии, Франции. Конечно же, от России, где сейчас проживает три миллиона армян. И для которой — это тоже часть совместной истории.

Стела на холме Цицернокаберд символизирует расколотый надвое армянский народ, где малая часть — армяне, живущие в самой Армении, а большая — та самая армянская диаспора, разбросанная по всему миру. Но обе части стремятся стать единым целым. Так и последние политические события — расколовшие страну на два лагеря, в конечном счете, должны привести к политическому объединению и равновесию.

В день траура — без политики. И хотя у мемориала — министры, президент Армен Саркисян — никаких заявлений на ходу. На сайте — цитата пресс-службы: президент глубоко ценит мудрое решение Сержа Саргсяна оставить пост лидера страны, что позволило избежать столкновений. С цветами пришли и представители оппозиции.

На Площади республики сейчас всё спокойно — акции протеста прекратились, как только Саргсян объявил об уходе с поста премьера. Временно исполнять обязанности главы правительства назначен вице-премьер Карен Карапетян. В новой, пусть и временной должности он уже провел переговоры с крупными бизнесменами, представителями диаспоры, заверив, что все запущенные в Армении инвестиционные проекты — продолжатся. Об этом утром — и на Совбезе.

"Наше общество должно быть уверено, что государственные органы продолжают выполнять свои функции согласно букве закона. Внешние партнеры должны быть уверены, что Армения остается верна своим международным обязательствам", — заявил Карапетян.

Теперь — и в этом в Армении заинтересованы абсолютно все — важно, чтобы формирование нового кабинета министров прошло без потрясений. Переговоры с оппозицией назначены на утро 25 апреля.