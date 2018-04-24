Макрон в гостях у Трампа. Фотолента

Президент США умеет пошутить и заинтриговать не только в "Твиттере". В ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона Дональд Трамп назвал его "особенным другом" и добавил, что тот совершенен. И тут же доказал свои слова делом, стряхнув с плеча Макрона, как он выразился, "кусочек перхоти".