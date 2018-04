Футбольные болельщики устроили беспорядки перед матчем "Ливерпуль" – "Рома"

Накануне полуфинального поединка Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и итальянской "Ромой" (5:2) произошел ряд потасовок между фанатами обоих клубов. Сообщается, что инициаторами беспорядков стали приехавшие в Англию итальянцы.

В одном из таких столкновений 53-летний болельщик "красных" неподалеку от стадиона "Энфилд" был атакован римскими фанатами, в результате чего позже был госпитализирован с сильной травмой головы, сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mail. Его состояние оценивается как критическое.

Police and ambulance crews are in attendance after reports of a serious incident at Anfield.https://t.co/oeyMehNe3E