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25 апреля 201807:55

Иностранная пресса пугает обывателей российским оружием "Судного дня"

Российское ядерное оружие, размещенное на подводных беспилотниках, может разрушить целые прибрежные города, пишет иностранное издание Business Insider. Так, например, подводный удар может вызвать волны до ста метров.

В статье говорится о комплексе "Статус-6", который прославился в зарубежной прессе, как оружие "Судного дня". Подлодке приписывают возможность переносить боеголовки мощностью в 50 мегатонн.

Такое оружие якобы может устроить взрыв силой, сравнимой с цунами после землетрясения в Японии в марте 2011 года. Кроме того, подводный удар может вызвать волны до ста метров и устроить катастрофический радиоактивный дождь близ зоны поражения (за счет подъема вверх облученной морской воды), сообщает РИА Новости.

В марте в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин рассказал о ряде новых видов вооружений, разработанных в нашей стране, среди которых — беспилотные подводные аппараты, но название этих подводных беспилотников не указывалось.

23 апреля помощник госсекретаря США Кристофер Форд сказал, что модернизация Россией своих ядерных арсеналов представляет угрозу для ее соседей.

В ответ министерство иностранных дел РФ заявило, что США преднамеренно искажают положения военной доктрины РФ, касающиеся возможности применения ядерного оружия.

"Особенно циничными выглядят ссылки в документе на ничем не обоснованный тезис о росте "российской ядерной угрозы", старательно тиражируемый американцами, — говорится в оценке доклада госдепа. — Западной общественности настойчиво внушают, что Россия якобы пересматривает свои взгляды на место и роль ядерного оружия и делает на него всё более сильный акцент. Всё это не соответствует действительности".

 

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