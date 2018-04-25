Особые отношения Трампа и Макрона: поцелуи, объятия и перхоть на плечах

Эммануэль Макрон хочет привлечь Россию, Турцию и другие страны к новым соглашениям по ядерной проблеме Ирана. Такое заявление президент Франции сделал после переговоров с Дональдом Трампом в США. Вопрос иранской сделки стал ключевым на встрече. США угрожают выйти из соглашения, Макрон просит не делать этого.

Первый в карьере Дональда Трампа государственный ужин в честь французского президента Эммануэля Макрона прошел неожиданно скромно. Вместо вечеринки на 350 человек времен Обамы — более камерная атмосфера и 150 гостей, вместо поп-звезд типа Бейонсе — солисты Вашингтонской оперы.

Искусства словесного жонглирования ждали на итоговой пресс-конференции, а увидели еще и нечто похожее на политическую пантомиму в исполнении двух мировых лидеров. Эти телодвижения отражали трудности разговора. Трамп вновь заявил, что хочет выводить американские войска из Сирии, Макрон просит остаться. Трамп повторял, что считает ядерную сделку с Ираном безумием, Макрон убеждал не разрывать договор, к которому шли годами. Но в итоге сам французский лидер заговорил о пересмотре сделки с Тегераном. Возможно, это цена за то, что президент США больше не угрожает Европе повышенными тарифами и пошлинами.

"Двусторонние отношения между США и Францией сбалансированы, и я думаю, очень важно, что между союзниками касательно вопросов безопасности невозможно провести какую-либо торговую войну", — заявил французский президент.

То, что президент-бизнесмен в Белом доме всегда готов наказать долларом любую страну, разоткровенничавшись, признал сам Трамп. Под прицелом находится Китай. От него американский лидер требует уступок в связи с Северной Кореей. "Я разыгрываю торговую карту, — сказал Трамп. — В прошлом году Китай потратил миллионы, и мы также потратили миллионы долларов. Они торгуют с нами – мы с ними. На самом деле, у нас есть секретарь Мнучин и несколько других людей, направляющихся в Китай, я полагаю, что торговля удастся". Трамп уже говорит, что ждет от Северной Кореи полного ядерного разоружения.

Меланья Трамп, словно подтверждая сверхоптимистичный настрой мужа, демонстрировала, что дело в шляпе. С ее белоснежного убора не спускали глаз. Но в мире моды Меланья давно и бесспорно состоялась, а вот супруг в геополитике лишь пробует силы. Северная Корея пока только приостановила ядерные испытания, а Иран, отреагировав на воинственные заявления Трампа, пригрозил возвратом к ядерной программе. В чем точно преуспел лидер США — так это в демонстрации покровительственного отношения к Макрону. Перед камерами буквально тянул за собой французского коллегу и прилюдно указывал на его несовершенства.

"Это огромная честь, что вы здесь, у нас действительно очень особые отношения. Позвольте, я сдую с него перхоть, — сказал Трамп, смахивая что-то с плеча Макрона. — Он должен быть идеальным! Он и есть идеальный! Очень здорово, что вы здесь с нами. Спасибо за ваши особые отношения!"

Макрона такие высокие отношения явно устраивают. В конце концов, мало кто может похвастаться тем, что у него в друзьях целый американский президент.

Но это еще не все. Вскоре все неизбежно начнут проводить параллели с самим Шарлем де Голлем. В этот день ровно 58 лет назад основатель Пятой республики выступал в американском Конгрессе. Сегодня там же с речью обратится Макрон, и его точно искупают в овациях.