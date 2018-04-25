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Российский Крым 1 час назад
Весеннее обострение: Украина объявила набор в "полицию Крыма и Севастополя"
Украина начала отбор претендентов, желающих служить в отделе "патрульной полиции" в Крыму и Севастополе. Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, презентация состоится 25 апреля в Киеве при участии председателя Нацполиции Украины Сергея Князева.
О планах МВД Украины создать подразделение в Крыму было объявлено в начале года. Тогда сообщалось, что до "освобождения" полуострова его сотрудники будут работать "на других участках", передает "Крыминформ".
Это будет уже не первый орган на Украине, который де-юре работает с Крымом, но де-факто является фиктивной структурой. По такому же принципу функционирует прокуратура Автономной Республики Крым, созданная в июне 2014 года и базирующаяся в Киеве.
Кроме того, сообщается, что Национальный банк Украины с 25 апреля вводит в оборот новую памятную монету, посвященную "украинскому" Крыму, передает РИА Новости.
На аверсе монеты изображены гора Аю-Даг, античный корабль на фоне стилизованных волн, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, а внизу гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты, а также цветы горной лаванды.
На аверсе также нанесены надписи: "Национальный банк Украины" и "Пять гривен", украинский трезубец, год чеканки монеты и логотип монетного двора украинского Нацбанка.
На реверсе монеты изображена стилизованная карта Украины с Крымом на фоне авторского орнамента, а по кругу размещены надписи: "Автономная республика Крым" и "Украина".
Номинал ее составляет 5 гривен (0,2 доллара), тираж 45 тысяч штук, розничная цена — 44 гривны (1,7 доллара).
В марте 2014 года Крым воссоединился с Россией по результатам референдума. За это высказалось более 90 процентов избирателей. Украина до сих пор не признает его итоги и считает полуостров "временно оккупированной территорией".
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