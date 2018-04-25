Международный союз биатлонистов продолжает расследование дел Глазыриной и Грегорин

Экспертная группа Международного союза биатлонистов (IBU) продолжает расследование дел россиянки Екатерины Глазыриной и словенки Теи Грегорин. Обе спортсменки подозреваются в злоупотреблении допингом.

В феврале прошлого года Екатерина Глазырина была временно отстранена от стартов на основании результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Грегорин была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2010, и ее результаты были аннулированы. Раслледование в отношении биатлонисток продолжается.

Также IBU сообщил, что в прошлом году было взято 1595 допинг-тестов.. 314 из них пришлось на долю российских биатлонистов.