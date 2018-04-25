Жители Тамбова проигнорировали пачки денег, рассыпанные грабителем. Видео

Полицейские задержали грабителя-неудачника, укравшего более 30 миллионов рублей из помещения кредитного потребительского кооператива, расположенного на улице Советской в Тамбове.

По словам официального представителя МВД России Ирина Волк, мужчина вскрыл металлический сейф, забрал крупную сумму денег и спокойно покинул место преступления.

На записях, сделанных камерами наблюдения, можно наблюдать, как злоумышленник рассыпал часть добычи, однако подобрал только одну пачку тысячных купюр и пошел дальше.

Прохожие, оказавшие поблизости, не проявили особого интереса к куче денег, лежавшей на асфальте.

В итоге правоохранители вышли на след преступника, оказавшегося 27-летним жителем Тамбова.

"Мешок с деньгами полицейские обнаружили в арендованном им гараже на севере города. Выяснилось, что часть похищенных денежных средств мужчина потратил на приобретение недвижимости и возврат старых долгов", — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере", грабитель помещен под стражу.