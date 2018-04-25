Москва снижает барьеры для участия в выборах мэра

Мосгордума приняла ряд поправок в столичный Избирательный кодекс. Они, в частности, вводят систему "Мобильный избиратель" по аналогии с федеральными выборами. Голосовать можно будет на любом участке, а не только по адресу регистрации.

Число подписей, необходимых для регистрации кандидата, снижено вдвое. Общественная палата Москвы наделяется правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии. А участки теперь будут работать не до восьми, а до десяти часов вечера.