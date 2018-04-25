Венгера вынуждают покинуть "Арсенал"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил свой предстоящий уход с должности. При этом французский специалист отметил, что покинет пост не по собственной воле.

Арсен Венгер, руководящий "Арсеналом" с 1995 года, заявил, что был готов продолжать работу с клубом, но вынужден уйти. " Время моего ухода из "Арсенала" — не мое решение. Что касается остального, то я уже достаточно об этом говорил. Я очень высокого мнения о Луисе Энрике, но я не хочу вмешиваться в работу будущего тренера "Арсенала". Считаю, что, если приобрести еще пару-тройку сильных игроков, команда сможет бороться за победу в чемпионате Англии", — приводит слова Арсена Венгера "Спорт-Экспресс".

68-летний Венгер также сказал, что перед уходом из клуба хочет совершить что-то особенное. Например, победить в Лиге Европы. Ранее французскому тренеру не удавалось побежать в еврокубках. " Есть ли идеальный способ попрощаться? Я не знаю. Я просто хочу делать свою работу так хорошо, как могу... Я думаю о группе игроков, которая заслужила чего-то особенного. Я хочу сделать это ради них — достичь чего-то вместе с ними".

В четверг "Арсенал" проведет в Лондоне первый полуфинальный матч Лиги Европы с испанским "Атлетико". Ответная встреча запланирована на 3 мая в Мадриде.