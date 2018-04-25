В Нидерландах выпустили кроссовки из переработанной жвачки

Представители нидерландской организации Iamsterdam совместно с дизайнером одежды Explicit Wear и фирмой Gumdrop сделали кроссовки из переработанной жевательной резинки, которую авторы проекта подобрали на улицах Амстердама, сообщает The Verge.

По словам авторов проекта, сегодня жвачку делают из синтетического каучука, который не разлагается. Ежегодно на улицы Амстердама выбрасывают около 1,5 тонны такой резинки.

Представители Gumdrop буквально соскребли жвачку с тротуаров и переплавили ее в подошву для обуви. Сотрудники компании утверждают, что материал, из которого сделана жвачка, не уступает по прочности обычному каучуку.

Верхняя часть таких кроссовок при этом сделана из кожи. На производство одной пары инновационной обуви уходит около одного килограмма жвачки. Первые пары "жевательных" кросовок поступят в продажу летом. Их стоимость составит 190 евро (14,4 тысячи рублей).