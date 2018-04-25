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25 апреля 201817:42

"Часы нужнее детей": проводник "Ласточки" нашел применение всем сувенирам от РЖД

Алексей Алексей

Почему колокольчик лучше жены, чем заменить мат, как просто задушить собаку (но не алабая) и куда лучше записать компромат на деканат — на все эти и многие другие вопросы с неимоверной легкостью за полторы минуты ответил проводник поезда "Ласточка", продемонстрировавший просто запредельный уровень на ниве рекламы сувениров "Российских железных дорог".

"Для вас звонкий колокольчик. Колокольчик, не поверите, звенит! Можно позвать супруга на завтрак, супруга на ужин, детей и кота на обед, можно и дозвенеться до того, кого зовете. Можно использовать звон колокольчика вместо мата, когда зовете супруга на завтрак, супруга на ужин, детей и кота на обед. Можно вращать эмблемку РЖД и успокаивать себя, особенно когда вас матом зовут на завтрак, обед и ужин или когда вас вообще матом зовут или прогоняют. Лучше разводитесь, живите с колокольчиком", — дал дельный совет молодой человек, обращаясь у томленным пассажирам.

 

"Звонкая история" не нашла отклика в сердцах, а потому с невероятной скоростью извергавший смыслы проводник переключился на следующие товары из богатого ассортимента.

"Также для вас, уважаемые пассажиры, ручки от компании РЖД! Ручки полностью сделаны из металла. Пишут, и слава Богу! Можно сдать на металл. Брелоки в виде подвижного состава: колесики крутятся, вагончики двигаются, жизнь налаживается! Брелок можно катать по сиденью, по столу, по стулу, можно вертеть на пальце и утверждать, что вертели наш подвижной состав", — очерчивал он завидные перспективы.

То ли изобилие предложений, то ли скорость подачи, то ли ценовая политика — что-то явно мешало преобразовать динамику словообразования в звон (нет, не колокольчика!) монет в кармане, и тогда представитель железнодорожного гиганта достал козырь.

"Кто желает, может приобрести детские часики. Детские часики не по-детски детские! Дети с часами показывают время, дети без часов не показывают время, поэтому часы нужнее детей: сдаем детей, берем часы! Часы подойдут взрослым с маленькими руками, как ошейник коту или собаке, если порода собаки не алабай, то задушите беднягу", — упреждал возможные последствия проводник.

С разгона он тут же переключился на дивные резиновые флешки, на которых можно хранить хоть компромат, хоть секретное досье, но и тут его монолог никто не прервал предложением приобрести сувенир. Нашлись ли добровольцы в принципе, остается только гадать.

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