Автомобиль насмерть сбил 13-летнего школьника в Вологде

Авария, которая попала в объектив автомобильного регистратора, произошла днем в среду, 25 апреля, на пересечении Пошехонского шоссе и Ярославской улицы в Вологде.

Мальчик попытался пересечь дорогу на самокате, по какой-то причине проигнорировав запрещающий сигнал светофора, горевший для пешеходов. Водители левого и среднего ряда имели возможность видеть ребенка и дождаться, пока он проедет.

Женщина 1987 года рождения, управлявшая автомобилем Ford Focus, не сумела своевременно заметить школьника и сбила его. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.



Полиция изучает обстоятельства произошедшего ЧП.