Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта с изображением спорных островов

Власти Японии выразили протест представителям Южной Кореи из-за десерта, который должны были подавать 27 апреля на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. На манговом муссе изображены спорные острова, сообщает Reuters.

Представители Южной Кореи заранее опубликовали меню с фотографиями блюд, которые будут подавать на встрече. Представители Мун Чжэ Ина приготовили манговый мусс, украшенный шоколадной пластиной с изображением Корейского полуострова.

Также на этой "съедобной карте" запечатлены острова Лианкур, которые претендует Япония (в Стране восходящего солнца их называют Такэсима).

Японские дипломаты связались с сотрудниками южнокорейского посольства в Токио и попросили их убрать десерт из меню.

Япония включила ныне спорные острова в состав страны в начале XX века. После Второй мировой эти земли отошли Южной Корее. Япония до сих пор считает острова своими.