Британский суд отказал в сохранении жизни двухлетнему мальчику
В Ливерпуле сотни людей пришли к зданию больницы, где от системы жизнеобеспечения отключили двухлетнего мальчика. Митингующие требуют вновь подключить Альфи Эванса к аппарату вентиляции легких. Сейчас ребенок дышит своими силами, но слабеет с каждой минутой. В госпитале он уже полтора года из-за нейро-дегенеративного заболевания. Накануне врачи решили: дальше лечить его бессмысленно. Медиков поддержал суд, который запретил даже переводить мальчика в другую больницу. А ведь Альфи готовы принять в Италии. О лечении там договорился его отец на встрече с Папой римским. Мальчику уже предоставили итальянское гражданство.
23-месячный Алфи Эванс страдает неизвестным заболеванием, которое разрушает его нервную систему. Врачи из госпиталя в Ливерпуле, где он сейчас находится, признали, что они бессильны. Ребенка готовы забрать итальянские медики. Его ждут в госпитале в Риме. Но на пути у младенца и его родителей встали, объединившись, британское здравоохранение и суды. Они запрещают увозить Алфи за границу.
В этот понедельник мальчика отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и перестали кормить, фактически, обрекая его на верную смерть. "Это в первую очередь в интересах Элфи — следовать плану по уходу за безнадежным больным, разработанный командой врачей, которые заботились о нем все это время", — сообщили в госпитале.
Сочувствующие Алфи и его родителям ливерпульцы пытались взять больницу штурмом, чтобы спасти ребенка. Протест был подавлен полицией. Но несмотря на отключение от систем жизнеобеспечения, мальчик выжил. "Он продолжает показывать, что все еще борется за жизнь, и доказал, что все врачи и все суды ошибались, — говорит отец Альфи. — Нам говорили, что он не продержится и пяти минут, а он живет уже 36 часов. И он держится просто великолепно".
Во вторник ребенку было предоставлено итальянское гражданство. За него вступился Папа римский Франциск. "Итальянское посольство заверило нас, что в считанные минуты готов вылететь самолет с необходимым оборудованием на борту и квалифицированными специалистами, — сообщил адвокат Роджер Киска. — Мы считаем, что в интересах Алфи пройти лечение в Риме, а не оставаться здесь, чтобы умереть. Местные врачи до сих пор не смогли поставить ему диагноз. Как можно в такой ситуации говорить о том, есть ли у него какие-то шансы или нет?".
Поскольку родители Алфи уже проиграли во всех инстанциях, их последняя надежда — апелляционный суд. Кто имеет право вершить судьбу ребенка — врачи, судьи или его родители? Этим вопросом в Великобритании задаются уже не впервые. Чуть меньше года назад в этом же здании был оглашен окончательный приговор 11-месячному Чарли Гарду, который страдал синдромом истощения митохондриальной ДНК. Мальчику было отказано в лечении в США, и он скончался в одном из английских хосписов. Несмотря на заступничество Папы римского и американского президента Дональда Трампа.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Минобороны показало обломки "умных" ракет
- Армения: правящая партия предлагает досрочные выборы, оппозиция - против
- Американцы взломали резиденцию российского генконсула
- Украина объявила набор в "полицию Крыма и Севастополя"
- Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно
Самое читаемое
-
Пили жутко, просто страшно: жена Боярского рассказала о запоях актера
- Генсек Совета Европы пригрозил России мерами за невыплату взносов
- Новые правила пользования метро вызвали волну негодования
- Свыше тысячи ветеранов ВСУ покончили с собой
- Найден свидетель, рассказавший о настоящем отце "сына" Спартака Мишулина
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
США дали шанс "РусАлу". Почему?
- Доллар: последнее ралли перед обвалом?
- Мировой карточный домик: госдолг США и рынки
- Хантсман: Трамп хочет наладить отношения с Путиным
- 10 регионов с самыми дорогими дачами
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Путин наградил Героев труда
- Трогательный визит: Трамп доминировал, как умел
- На что не хватило ума "умным" ракетам
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Популярность каналов Telegram среди российских пользователей
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Страшная авария на Рязанке попала в объектив камеры наблюдения
- В Егорьевске заговорили о новой группировке черных риелторов
- Легендарные "Аргументы и Факты" отмечают юбилей
- Зазывалы под окнами: как остановить громкий двигатель торговли?
- Знаменитый театр "Габима" приехал с гастролями в Москву
- В Пушкинском музее открывается уникальная графическая выставка
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля