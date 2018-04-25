Больно, дорого, без гарантий: тренинг превратился в тоталитарную секту
Адепты секты известного в узких кругах Саши Ройтмана готовят коллективный иск против гуру. Более 20 лет он проводит так называемые марафоны личностного роста в России и Израиле. Обещает новые сверхспособности и изменение жизни. И жизнь у его пациентов действительно меняется. Что происходит в кругу посвященных? И почему видеокадрами групповой психотерапии уже заинтересовались следователи?
Это был сложный период в жизни. Она тяжело переживала развод,- подруга предложила марафон Саши Ройтмана. Стоило дорого. Но Юля готова была заплатить любые деньги , чтобы забыть о прошлом.
"Одна из участниц меня схватила меня за волосы, начала бить головой об пол. Очень тяжелая была сцена. От всего этого чувствуешь себя крайне униженной. Страшно очень. И кажется, что это правильно. Так и должно мне быть", — делится пережитым Юлия Гурь-Арье, бывшая пациентка Ройтмана.
Ее трепали за волосы, били по лицу. Ройтман наблюдал, а потом долго жалел, провожая до квартиры. Он стал ее терапевтом, она — его спонсором. Чтобы и дальше оплачивать псевдолечение, пришлось продать бизнес, квартиру, драгоценности.
"Я знаю женщин, с которыми он спал, но они не готовы говорить, многие замужем. Были не только сексуальные домогательства, хватал за грудь. Сальные шутки, требовал раздеться. Трогал тело", — говорит Юлия Гурь-Арье.
Каждый, так называемый марафон длится три дня — почти без сна и отдыха. На постной овсянке. Пациентов делят на два круга — внешний — без права голоса. И внутренний — для избранных. Самое интересное происходит там, внутри. Но чтобы войти в этот круг, надо заплатить.
Вот Ройтман приказывает парню раздеться: " Ты входишь в круг голым".
В какой-то момент молодой человек — расплачется. Его будут унижать и забрасывать издевками. Но одежду он все-таки снимет.
Цена, действительно, высокая. Рискуешь без гарантий. Никаких гарантий.
Дмитрий Шульдешов, с которым мы встретились в Москве, участвовал в трех марафонах Ройтмана. Было это давно. Шесть лет назад.
"Для меня это была моя цена, которую я заплатил там. — За что? —Стеснение было. Но, в любом случае, это было преодоление себя, в том числе", — рассказал он.
Что он тогда "преодолевал", ответить нам так и не смог. И что изменилось в его жизни после этого "преодоления" — тоже не сказал. Но до сих пор считает себя верным учеником Ройтмана.
Институт Саши Ройтмана, марафон Саши Ройтмана, индивидуальные встречи — это всегда съемные квартиры. Если народу очень много, то съемные коттеджи. Постоянного офиса нет. Связь через представителя.
Сегодня весь день мы пытались договориться с Ройтманом о встрече, но он так и не решился выйти и все рассказать.
Вера Земскова была вхожа в круг его общения. Но сама участия не принимала. Для нее он — школьный учитель, а никак не гуру психологии.
"Он — учитель биологии. Все остальное — небольшие повышения квалификации. Во-вторых, он совершал попытки суицида. И есть несколько человек, которые покончили жизнь самоубийством после групп", — говорит она.
Заручившись аттестатами сомнительных коммерческих курсов, которые были так популярны в 90-е, Ройтман начал гастролировать по стране. И стабильно богател за счет своих клиентов: так один час индивидуальной беседы стоит 27 тысяч рублей. Участие в марафоне — 108 тысяч.
"Их вовлекают через обман, им обещают то, чего они не получат, но они, когда это ищут, готовы во все это поверить. И все, что он выделывает над ними, чем дальше, тем больше он овладевает их сознанием", — пояснил Александр Дворкин, президент российской ассоциации центров изучения религий и сект.
Он работает по всему миру. И в каждой стране находит последователей.
"Он провоцировал драку между участниками, как с его подачи люди доходили до измененного сознания психики. Я видела, как люди в этом состоянии бросаются на пол, как они бьются в истерике. Один участник сломал себе таким образом руку", — поведала Ирина Герасимова.
Против Ройтмана сегодня поднялись его израильские пациенты. Они молчали несколько лет. И вот решили рассказать от первого лица: что такое — метод Ройтмана. Он пока ушел в тень, но гастроли отменять не стал. В его плотном графике — Санкт-Петербург, Москва, Вильнюс. Астана.
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