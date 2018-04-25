В список переоцененных книг по версии GQ попала Библия

Представители американской редакции мужского журнала GQ опубликовали список переоцененных, по их мнению, знаменитых книг, которые якобы на самом деле читать не стоит. В этот спорный рейтинг попала Библия. Разгорелся скандал.

"Нам с детства говорили, что есть некие Великие Книги, без прочтения которых нельзя считаться начитанными. Однако, на наш взгляд, далеко не все из них прошли проверку временем. Некоторые книги, которые принято считать важнейшими, сексистские, другие – расистские, но большинство просто очень скучные", — пишут авторы GQ.

Журналисты издания попросил нескольких "нескучных", по их мнению, писателей раскритиковать "ненужные Великие Книги" и предложить им замену.

В список переоцененных литературных произведений, среди прочих, попали:

"Алхимик" Пауло Коэльо;

"Бойня номер пять" Курта Воннегута;

"Властелин колец" Толкина;

"Старик и море" и "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя;

"Над пропастью во ржи" и "Фрэнни и Зуи" Джерома Сэлинджера;

Библия.

Молодой американский романист Джесси Болл заявил, что в Священном Писании "есть хорошие фрагменты, но в целом это далеко не идеаальное творение рук человеческих".

По мнению Болла, в Библии много нравоучений, повторов, противоречий и даже глупости. Вместо Библии писатель посоветовал читателям журналам ознакомиться с книгой "Толстая тетрадь" Аготы Кристоф, которая рассказывает о жизни двух братьев во время Второй мировой войны.

Столь резкое высказывание в адрес Библии вызвало негодование у верующих читателей GQ и священников.

Евангелист Франклин Грэм написал у себя в "Фейсбуке", что Библия — бестселлер, добавив что она острее, чем обоюдоострый меч".

Грэм предложил сотрудникам GQ перечитать книгу.

"Возможно, тогда они признают существование Бога и преклонят перед ним колени", — отметил американец.

Материал GQ раскритиковали также пользователи соцсетей. Одни заявили, что мнение сотрудников издания никого не волнует, другие писали, что материал журнала – это "очередное проявление нелюбви к христианству со стороны либералов".

Представители GQ оставили критику в свой адрес без комментариев.