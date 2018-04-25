Российские керлингисты победили Финляндию на чемпионате мира

В шведском Эстерсунде продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. В шестом туре соревнования керлингисты сборной России Мария Комарова и Даниил Горячев одержали победу над командой Финляндии со счетом 9:4. Этот успех стал для россиян четвертым в групповом раунде.

Победа российских керлингистов стала возможна после того, как по итогам седьмого энда финны при счете 4:9 отказались продолжать борьбу.

После шестого тура сборная России разделяет вторую-третью строчку группы С вместе со сборной Японии. Лидируют керлингисты Эстонии, имеющие стопроцентный показатель – шесть побед в шести поединках. Они уже гарантировали себе место в плей-офф турнира.

В заключительном поединке группового раунда Россия сыграет с Польшей. Для выхода в следующий этап россиянам необходимо сохранить место в тройке лучших команд своей группы.