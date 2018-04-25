Россиянка Кузнецова пробилась в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в 1/4 финала турнира категории International в турецкой столице – Стамбуле. Во втором круге соревнования россиянка встречалась с болгарской соперницей Викторией Томовой и по итогам трех сетов одержала победу со счетом 7:5, 4:6, 6:1. Спортсменки провели на корте 2 часа 33 минуты.

Соперницей Кузнецовой, которая имеет на турнире второй номер посева, по четвертьфиналу станет победительница пары Полона Херцог (Словения) – Катерина Бондаренко (Украина). Их матч состоится 26 апреля.