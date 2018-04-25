Тема:
Роскомнадзор против Telegram 30 минут назад
Роскомнадзору мешают заблокировать Telegram IT-гиганты США
Американские IT-гиганты, гиганты, которые предоставляют IP-адреса Telegram, технически могут создать условия для ограничения работы мессенджера в РФ, однако не делают это из политических соображений.
Как передает ТАСС, об этом широкую общественность проинформировал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин на совещании с представителями компаний, пострадавших от блокировки Telegram.
По словам чиновника, Amazon, Google, Apple и другие американские интернет-компании точно знают, какой диапазон IP они выдали Telegram и как технически эти адреса можно изолировать, чтобы их могли заблокировать операторы связи на территории России.
Субботин считает, что в первую очередь для американских компаний важны бизнес-интересы, а не политика, но сейчас, по его мнению, возобладали именно политические моменты.
Ранее сообщалось, что против блокировки мессенджера Telegram выступает каждый пятый россиянин или 28 миллионов человек. Такие выводы делает Всероссийский центр изучения общественного мнения после проведения соответствующего исследования в апреле 2018 года. В первую очередь, это молодые люди в возрасте 18-24 года.
13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram за непредоставление ФСБ ключей дешифровки сообщений пользователей.
16 апреля началась процедура блокировки мессенджера и IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые он использует. В результате на территории РФ Telegram продолжает работать, но периодически появляется информация о сбоях в работе посторонних ресурсов, которые используют заблокированные хостинги.
Ранее по теме
-
ЦБ обратится в Роскомнадзор из-за проблем с ОСАГО1 сутки назад
-
28 миллионов россиян выступают за сохранение Telegram1 сутки назад
-
Российские пользователи вновь жалуются на работу сервисов Google1 сутки назад
-
Блокировки Роскомнадзора вызвали сбой продаж электронных полисов ОСАГО2 суток назад
-
Роскомнадзор против Telegram: догонялки продолжаются3 суток назад
-
Роскомнадзор заблокировал айпишники "Гугла" из-за "Телеграма"3 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Минобороны показало обломки "умных" ракет
- Армения: правящая партия предлагает досрочные выборы, оппозиция - против
- Американцы взломали резиденцию российского генконсула
- Украина объявила набор в "полицию Крыма и Севастополя"
- Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно
Самое читаемое
-
Пили жутко, просто страшно: жена Боярского рассказала о запоях актера
- Генсек Совета Европы пригрозил России мерами за невыплату взносов
- Новые правила пользования метро вызвали волну негодования
- Свыше тысячи ветеранов ВСУ покончили с собой
- Найден свидетель, рассказавший о настоящем отце "сына" Спартака Мишулина
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
США дали шанс "РусАлу". Почему?
- Доллар: последнее ралли перед обвалом?
- Мировой карточный домик: госдолг США и рынки
- Хантсман: Трамп хочет наладить отношения с Путиным
- 10 регионов с самыми дорогими дачами
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Путин наградил Героев труда
- Трогательный визит: Трамп доминировал, как умел
- На что не хватило ума "умным" ракетам
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Популярность каналов Telegram среди российских пользователей
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Страшная авария на Рязанке попала в объектив камеры наблюдения
- В Егорьевске заговорили о новой группировке черных риелторов
- Легендарные "Аргументы и Факты" отмечают юбилей
- Зазывалы под окнами: как остановить громкий двигатель торговли?
- Знаменитый театр "Габима" приехал с гастролями в Москву
- В Пушкинском музее открывается уникальная графическая выставка
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля