Никита Задоров не сыграет за сборную России на хоккейном чемпионате мира

Российский хоккеист клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров не приедет в расположение сборной России для выступлений на чемпионате мира. 23-летний защитник получил вызов от главного тренера российской команды Ильи Воробьева, однако стало известно о том, что на следующей неделе россиянин будет прооперирован. Об этом сообщил агент хоккеиста Александр Тыжных.

"У Никиты травма плеча, но он до последнего надеялся сыграть за сборную России, – сказал Тыжных, слова которого приводит ТАСС. – Он планировал принять участие в чемпионате мира и только потом лечь на операцию, однако врачи сообщили о необходимости проведения операции. Она назначена на следующую неделю, хотя Никита очень хотел поехать на турнир".

В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Задоров сыграл за "Колорадо" в 77 играх, в которых набрал 20 очков (7+13), в то время как в Кубке Стэнли он отыграл шесть поединков, набрав в них три балла (1+2).

Напомним, что ранее появилась информация о том, что под вопросом находится участие еще одного российского легионера – Артемия Панарина из "Коламбус Блю Джекетс". У хоккеиста травма колена.