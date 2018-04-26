Госдеп США объяснил причину посещения генконсульства России в Сиэтле

Государственный департамент США прокомментировал незаконное проникновение в здание генконсульства РФ в Сиэтле, объяснив его желанием убедиться, что все помещения здания освобождены.

Как заявила в Twitter представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, не было никакого "вторжения". Это просто законный и жесткий ответ на продолжающееся возмутительное поведение России.

Науэрт заверила, что американская сторона и впредь будет поддерживать и обеспечивать здание в соответствии со своими обязанностями.

Today, @StateDept officials walked through the property in Seattle to confirm it had been vacated. We will secure and maintain it in keeping with our responsibilities. No “invasion,” just a firm, lawful response to #Russia’s continuing, outrageous behavior. 2/2 — Heather Nauert (@statedeptspox) 25 апреля 2018 г.

Вечером 24 апреля по американскому времени некие чиновники пытались проникнуть в здание консульства РФ. 2 апреля Вашингтон потребовал от российских дипломатов покинуть консульство Российской Федерации в Сиэтле до 24 апреля, что и было сделано, напоминает газета "Известия".

Согласно международным нормам, здание диппредставительства страны является ее собственностью, а все помещения внутри него юридически признаются территорией этой страны.

Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, назвала проникновение в генконсульство России в Сиэтле рейдерским захватом.