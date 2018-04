Госдеп США объяснил причину посещения генконсульства России в Сиэтле

Государственный департамент США прокомментировал незаконное проникновение в здание генконсульства РФ в Сиэтле, объяснив его желанием убедиться, что все помещения здания освобождены.

Как заявила в Twitter представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, не было никакого "вторжения". Это просто законный и жесткий ответ на продолжающееся возмутительное поведение России.

Науэрт заверила, что американская сторона и впредь будет поддерживать и обеспечивать здание в соответствии со своими обязанностями.

Today, @StateDept officials walked through the property in Seattle to confirm it had been vacated. We will secure and maintain it in keeping with our responsibilities. No “invasion,” just a firm, lawful response to #Russia’s continuing, outrageous behavior. 2/2