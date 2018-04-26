Машина с телами пяти человек найдена у прокуратуры в мексиканском Канкуне

У здания прокуратуры в курортном мексиканском городе Канкун обнаружен автомобиль с телами пяти человек. О находке сообщило издание Excélsior.

Все тела имели признаки насильственной смерти, передает ТАСС. Пока никакой информации о личностях погибших обнародовано не было.

В 2017 году в Мексике было совершено более 29 тысяч убийств – больше, чем когда бы то ни было за последние 20 лет. В текущем году только за январь и февраль погибли более 4,2 тысячи человек, что на 11 процентов превышает показатели 2017 года.

По данным международной неправительственной организации Institute for Economics and Peace (Институт экономики и мира), экономический ущерб от разгула насилия в Мексике в 2017 году составил 4,72 триллиона песо (около 250 миллиардов долларов), что равно 21 проценту ВВП страны.