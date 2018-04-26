Терминал аэропорта в Манчестере возобновил работу

Терминал аэропорта Манчестера возобновил работу после контролируемого взрыва подозрительного устройства, которое было обнаружено там вечером 25 апреля. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что пассажиров и сотрудников второго терминала третьего по величине аэропорта Великобритании эвакуировали из-за подозрительного предмета.

Как заявили правоохранители, контролируемый взрыв был произведен в качестве меры предосторожности.

Тревога оказалась ложной, передает РИА Новости.