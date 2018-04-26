Новак Джокович: продолжаю работать ради возвращения на высокий уровень

Бывшая первая ракетка мира — серб Новак Джокович прокомментировал свое выступление на турнире в Барселоне. Сербский теннисист прошел во второй круг, где уступил словенскому сопернику Мартину Клижану по итогам трех сетов (2:6, 6:1, 3:6).

"Я должен найти свой игровой ритм, потому что в матче с Клижаном я не играл на привычном уровне, – признается Джокович, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт турнира. – Пока мне необходимо сохранять спокойствие и продолжать работать ради повышения своего уровня".

Напомним, что Джокович возвращается в профессиональный Тур после продолжительного лечения травмы и поисков нового тренера. В последнее время он вернулся к своему бывшему наставнику Мариану Вайде, который тренировал теннисиста с 2006 по 2017 год.