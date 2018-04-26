Россия подала заявку на проведение выставки World Expo 2025 в Екатеринбурге

Представители 150 стран посетят Екатеринбург, если он станет местом проведения ЭКСПО-2025. Представители российского заявочного комитета сообщили об этом в Москве на приеме для дипломатов стран, входящих в Международное бюро выставок.

Эта организация и выберет хозяина ЭКСПО уже в ноябре текущего года. Кроме Екатеринбурга, принять выставку хотят в Баку и в Осаке, передает телеканал "Россия 24".

Тема российской заявки звучит так: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений". В случае победы Россия впервые проведет всемирную выставку за более чем 170 лет участия в ней.