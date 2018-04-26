Войска Сирии освободили Восточный Каламун от боевиков

В Сирии правительственные войска освободили от боевиков район Восточный Каламун в пригороде Дамаска. Об этом сообщает ливанское агентство Al-Masdar.

Под контроль сирийской армии перешли три города. Ранее этот район удерживали девять групп боевиков, в том числе "Джейш аль-Ислам". Российским и сирийским военным удалось договориться с лидерами оппозиции о выводе группировок. Накануне Каламун покинули 5,5 тысячи террористов вместе с семьями,

В российском Центре по примирению враждующих сторон рассказали, что теперь безопасность в регионе будут обеспечивать сотрудники военной полиции России и их сирийские коллеги.