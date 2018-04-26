В Уфе более 230 человек эвакуировали из-за пожара в роддоме

В Уфе спасатели эвакуировали более 230 человек из-за пожара в родильном доме в Кировском районе города. Такие данные сообщили СМИ представители пресс-службы управления МЧС по Башкирии.

Как уточняется, сообщение о пожаре в Республиканской клинической больнице имени Куватова поступило на пульт в 2:35 по местному времени (00:35 по времени Москвы). Когда спасатели прибыли на место ЧП, было установлено, что горит пост дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. В целях безопасности из здания эвакуировали 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированных разместили в соседнем хирургическом корпусе и близлежащих роддомах.

В 3:28 (1:28 по московскому времени) пожар удалось потушить. Как отметили в МЧС, автоматическая пожарная сигнализация сработала, пожарные подразделения прибыли вовремя, поэтому в результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватель МЧС и специалисты пожарной лаборатории, передает ТАСС. Они выясняют причины случившегося.