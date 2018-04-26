Тема:
Ситуация на Украине 29 минут назад
Торговые войны: запрет заходить в украинские воды ударит по самой Украине
Российским кораблям хотят запретить хождение в украинских водах. С таким предложением выступило Министерство инфраструктуры Украины, и кабинет министров его одобрил.
Правительство Украины одобрило запрет российским судам проходить через свои воды. По мнению аналитиков, в украинскую юрисдикцию сейчас заплывают каждый месяц от 10 до 30 российских кораблей.
"Для водного транспорта до сих пор ограничений не было. Насколько мне известно, российские суда свободно могут двигаться по реке Дунай. Вряд ли они по Днепру двигаются и тем более по другим река Украины", — говорит Валерий Сивочуб, президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма.
Как правило, российские корабли используют украинские компании для поставки товаров. Поэтому ограничение их движения скажется на стоимости грузов, придется делать лишнюю перевалку. Но как оказалось, главная цель Киева вовсе не российские суда.
"Украина пытается распространить санкции по запрету входа в украинские территориальные воды судов иностранных государств, которые будут замечены в том, что они заходили на территорию Крыма. Причем, по данным СМИ Украины, которые они озвучивают, и по данным прокуратуры Крыма так называемой, на сегодня таких судов около 650, и они ведут их тщательный учет", — объясняет Олег Ногинский, председатель правления бизнес-ассоциации "Поставщики Таможенного союза".
Что касается заходов судов в Крым, то неутешительные цифры для Украины приводит Lloyd's. В 2015 году их число выросло вдвое: с 2 тысяч до 4 тысяч. Прежде всего, за счет российских кораблей, но не только. По массе груза, которое могут перевозить суда, в 2015 году в тройке лидеров оказались Россия, Турция и, внимание, Украина. Из остальных стран в том году заходили в порты Крыма немецкие, греческие и даже американские корабли — аж 21 раз.
Но вернемся к Украине. По числу посещений полуострова ее суда в лидерах. Причем, если в 2014 году было 564 захода, то через год уже больше тысячи. Так что запрет заходить в украинские воды после швартовки в Крыму ударит по украинским же компаниям. Аналитики даже полагают, что нынешние действия Киева не что иное, как внутренние торговые войны. Отдельно стоит сказать про Азовское море.
Россия и Украина его используют совместно, но Киев может попытаться пойти на ограничения и там, не исключают аналитики.
"Фактически Украина пытается сейчас проявлять свою юрисдикцию на территорию совместного пользования. Статус Керченского пролива и Азовского моря уникален тем, что регулирование судоходства в нем осуществляется на основании двусторонних соглашений между РФ и Украиной", — поясняет Кирилл Маслов, адвокат по международному морскому праву.
На этом основании страны ведут в Азовском море общую добычу рыбы. Каждый год комиссия устанавливает лимиты. В 2018 предельный вылов тюльки 70 тысяч тонн, хамсы — 55 тысяч тонн. Эти цифры общие для стран. А вот добыча бычков разделена. Российские рыбаки могут ловить их не более 10 тысяч тонн, тогда как украинские — до 15 тысяч тонн.
На Азовское море, кстати, приходится пятая часть вылова российскими рыбаками в регионе. Используют суда только 18 компаний. Остальные выходят в море на катерах. В основном это жители Крыма. И потеря промысла ударит по их карманам, признают аналитики и предлагают готовить контрмеры.
"Фактически весь Керченский пролив может являться внутренними территориальными водами России, а в этом случае будут уже проблемы для украинских кораблей проходить по Керченскому проливу", — считает Олег Ногинский, председатель правления бизнес-ассоциации "Поставщики Таможенного союза.
Впрочем, решение о запрете российским кораблям ходить в украинских водах еще предстоит утвердить ряду инстанций в Киеве и подписать президенту.
Ранее по теме
-
Россиянка на два месяца арестована на Украине17 часов назад
-
Донецкий омбудсмен заявила о пытках сторонников ДНР на Украине1 сутки назад
-
Разыскиваемый Россией украинский пранкер стал спикером сайта "Миротворец"1 сутки назад
-
Украина собралась закрыть внутренние воды для прохода российских судов1 сутки назад
-
Пушков назвал утопией планы Киева вернуть всех украинцев домой2 суток назад
-
СБУ задержала на Украине "доверенное лицо Путина"2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Минобороны показало обломки "умных" ракет
- Армения: правящая партия предлагает досрочные выборы, оппозиция - против
- Американцы взломали резиденцию российского генконсула
- Украина объявила набор в "полицию Крыма и Севастополя"
- Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно
Самое читаемое
-
Пили жутко, просто страшно: жена Боярского рассказала о запоях актера
- На Урале школьниц отправили маршировать по сугробам с голыми ногами
- Застрявший в сливе бассейна мальчик 9 минут провел под водой. Видео
- Полицейские раздели женщину во время задержания
- Вор растерял украденные 30 миллионов рублей. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
Госкомпании и дивиденды: стране помогать желания нет
- Инвесторы поверили в Россию, но не в рубль
- Угроза обвала. Что должно тревожить инвесторов?
- Сколько получает звезда, дважды говорившая с Путиным
- Где народ доверяет правительству? 15 стран мира
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Путин наградил Героев труда
- Трогательный визит: Трамп доминировал, как умел
- На что не хватило ума "умным" ракетам
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Популярность каналов Telegram среди российских пользователей
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Страшная авария на Рязанке попала в объектив камеры наблюдения
- В Егорьевске заговорили о новой группировке черных риелторов
- Легендарные "Аргументы и Факты" отмечают юбилей
- Зазывалы под окнами: как остановить громкий двигатель торговли?
- Знаменитый театр "Габима" приехал с гастролями в Москву
- В Пушкинском музее открывается уникальная графическая выставка
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля