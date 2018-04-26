Торговые войны: запрет заходить в украинские воды ударит по самой Украине

Российским кораблям хотят запретить хождение в украинских водах. С таким предложением выступило Министерство инфраструктуры Украины, и кабинет министров его одобрил.

Правительство Украины одобрило запрет российским судам проходить через свои воды. По мнению аналитиков, в украинскую юрисдикцию сейчас заплывают каждый месяц от 10 до 30 российских кораблей.

"Для водного транспорта до сих пор ограничений не было. Насколько мне известно, российские суда свободно могут двигаться по реке Дунай. Вряд ли они по Днепру двигаются и тем более по другим река Украины", — говорит Валерий Сивочуб, президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма.

Как правило, российские корабли используют украинские компании для поставки товаров. Поэтому ограничение их движения скажется на стоимости грузов, придется делать лишнюю перевалку. Но как оказалось, главная цель Киева вовсе не российские суда.

"Украина пытается распространить санкции по запрету входа в украинские территориальные воды судов иностранных государств, которые будут замечены в том, что они заходили на территорию Крыма. Причем, по данным СМИ Украины, которые они озвучивают, и по данным прокуратуры Крыма так называемой, на сегодня таких судов около 650, и они ведут их тщательный учет", — объясняет Олег Ногинский, председатель правления бизнес-ассоциации "Поставщики Таможенного союза".

Что касается заходов судов в Крым, то неутешительные цифры для Украины приводит Lloyd's. В 2015 году их число выросло вдвое: с 2 тысяч до 4 тысяч. Прежде всего, за счет российских кораблей, но не только. По массе груза, которое могут перевозить суда, в 2015 году в тройке лидеров оказались Россия, Турция и, внимание, Украина. Из остальных стран в том году заходили в порты Крыма немецкие, греческие и даже американские корабли — аж 21 раз.

Но вернемся к Украине. По числу посещений полуострова ее суда в лидерах. Причем, если в 2014 году было 564 захода, то через год уже больше тысячи. Так что запрет заходить в украинские воды после швартовки в Крыму ударит по украинским же компаниям. Аналитики даже полагают, что нынешние действия Киева не что иное, как внутренние торговые войны. Отдельно стоит сказать про Азовское море.

Россия и Украина его используют совместно, но Киев может попытаться пойти на ограничения и там, не исключают аналитики.

"Фактически Украина пытается сейчас проявлять свою юрисдикцию на территорию совместного пользования. Статус Керченского пролива и Азовского моря уникален тем, что регулирование судоходства в нем осуществляется на основании двусторонних соглашений между РФ и Украиной", — поясняет Кирилл Маслов, адвокат по международному морскому праву.

На этом основании страны ведут в Азовском море общую добычу рыбы. Каждый год комиссия устанавливает лимиты. В 2018 предельный вылов тюльки 70 тысяч тонн, хамсы — 55 тысяч тонн. Эти цифры общие для стран. А вот добыча бычков разделена. Российские рыбаки могут ловить их не более 10 тысяч тонн, тогда как украинские — до 15 тысяч тонн.

На Азовское море, кстати, приходится пятая часть вылова российскими рыбаками в регионе. Используют суда только 18 компаний. Остальные выходят в море на катерах. В основном это жители Крыма. И потеря промысла ударит по их карманам, признают аналитики и предлагают готовить контрмеры.

"Фактически весь Керченский пролив может являться внутренними территориальными водами России, а в этом случае будут уже проблемы для украинских кораблей проходить по Керченскому проливу", — считает Олег Ногинский, председатель правления бизнес-ассоциации "Поставщики Таможенного союза.

Впрочем, решение о запрете российским кораблям ходить в украинских водах еще предстоит утвердить ряду инстанций в Киеве и подписать президенту.