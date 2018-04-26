Фанаты выберут девиз для футбольной сборной России

Голосование по выборам девиза для футбольной сборной России на домашнем чемпионате мира-2018 стартовало в социальных сетях. Болельщикам нашей национальной команды предложены три варианта слогана, один из которых украсит автобус сборной.

Для голосования фанатам нашей футбольной сборной предложены такие варианты девиза: "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой", "Играй с открытым сердцем" и "Русские медведи движутся к победе".

Какой девиз будет украшать автобус @teamrussia🇷🇺 во время #ЧМ2018? Решать тебе!👇



Участвуй в опросе #BeThere With @Hyundai_Global и выбери свой вариант!🚌 — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 апреля 2018 г.

Голосование проводится для всех национальных команд, которые приедут в Россию на всепланетный турнир: до 14 мая будут выбраны все 32 слогана и все они будут украшать автобусы сборных-участниц World Cup-2018.