"Аэрофлот" вновь признан самым узнаваемым авиабрендом в мире

"Аэрофлот" снова стал самым узнаваемым авиационным брендом в мире, показывает очередное исследование Brand Finance — всемирно известного независимого консалтингового агентства. Ведущая российская авиакомпания сохраняет за собой высшую позицию в этом рейтинге второй год. Кроме того, "Аэрофлот" входит в топ брендов среди всех корпораций России.

Влиятельность авиационного бренда определяется набором факторов, в том числе корпоративной репутацией и степенью лояльности клиентов. По совокупности критериев индекс силы бренда составил 87 пунктов, ему присвоили высший рейтинг ААА. Кроме того, отмечен стабильный рост стоимости бренда "Аэрофлота", теперь она составляет 1 млрд 429 млн долларов.

"Стабильное первенство в престижном рейтинге Brand Finance — высокая честь и крупное достижение", — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. По его словам, укрепление позиций не случайность, а результат верной стратегии, последовательной и настойчивой работы.

"Аэрофлот" вкладывает крупные средства в свой молодой самолетный парк, предлагает превосходный продукт и высокий клиентский сервис, вызывает повышенные ожидания, — назвал причины успеха Дэвид Хэй, генеральный директор Brand Finance. – Все это дополняется активными мероприятиями в области маркетинга, особенно в Азии". По его словам, "Аэрофлот" получает сильные дивиденды, в том числе и за счет партнерства с "Манчестер Юнайтед".

Согласно исследованию Brand Finance, компании Группы "Аэрофлот" являются лидерами по узнаваемости бренда в России. Второе место после головной авиакомпании Группы занимает низкобюджетный перевозчик "Победа". Дочерние компании "Россия" и "Аврора" также входят в топ-5 самых сильных российских авиационных брендов.