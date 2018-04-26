Песков: нарушения, выявленные в "Зимней вишне", чудовищны

После пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" СКР постоянно информирует о выявленных нарушениях, многие из которых чудовищны. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле изучили публикации о нарушениях и причинах трагедии в Кемерове, передает РИА Новости.

"Мы видели эти материалы. Если вы говорите о материалах по результатам следственных действий, которые идут в связи с трагедией в Кемерове, то этих результатов еще нет, и эти результаты может достоверно предоставить только СКР, который выполняет следственные действия", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что "Следственный комитет постоянно информирует о нарушениях тех или иных правил, многие из них, конечно, являются чудовищными, то, что собственно и привело к потере такого количества людей и детей".