Неадекватный мужчина упал на машину с надземного перехода в Геленджике. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент ЧП, произошедшего в четверг, 26 апреля, в Геленджике.

На записи видно, как мужчина, перемещавшийся по крыше надземного перехода, скатился вниз и рухнул на проезжавшую под них легковушку.

Местные СМИ, со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, сообщают, что пострадавший остался жив и был госпитализирован с многочисленными травмами различной степени тяжести.

Полицейские уже установили личность мужчины – им оказался 40-летний местный житель.

Очевидцы утверждают, что в момент инцидента он находился в состоянии опьянения, однако официального подтверждения этой информации пока нет.