Тёмный шоколад улучшает память и иммунитет

Исследование, которое наверняка порадует сладкоежек: американские учёные открыли новые полезные свойства тёмного шоколада.

Известно, что этот вид лакомства помогает микроорганизмам в кишечнике и даже снижает риск возникновения мерцательной аритмии. А ещё какао-бобы, из которых производят шоколад, невероятно богаты антиоксидантами, защищающими организм от старения и болезней (например, как это ни парадоксально, диабета).

В новой работе команда из Университета Лома-Линда выяснила, что употребление тёмного шоколада оказывает и другие благотворные эффекты.

Правда, авторы отмечают, что речь идёт о продукте определённого типа: они изучали свойства шоколада с высокой концентрацией какао – около 70% при 30% органического тростникового сахара.

В отчёте, представленном по итогам сразу двух работ на ежегодной конференции Experimental Biology 2018 в калифорнийском Сан-Диего, учёные сообщили, что шоколад такого типа оказывает положительное влияние на уровни стресса, внутренние воспалительные процессы, память и иммунитет.

Хотя давно известно, что какао богат флаваноидами, и о том, что он может улучшать когнитивное, эндокринное и сердечно-сосудистое здоровье, исследователи раньше могли лишь догадываться.

"В течение многих лет мы рассматривали влияние тёмного шоколада на неврологические функции с точки зрения содержания сахара – чем больше сахара, тем мы счастливее, – рассказывает ведущий автор обеих работ нейроэндокринолог Ли Берк (Lee Berk). – Впервые мы рассмотрели влияние больших количеств какао, дозы, в каких он содержится в стандартно батончике, на людей в короткие и длительные промежутки времени, и получили обнадёживающие результаты".

Специалисты провели две экспериментальных работы с участием людей в возрасте от 22 до 50 лет. Выборка, правда, была совсем небольшой – 4-5 человек, а контрольная группа состояла из одного человека.

В первом испытании участники должны были съедать 48 граммов шоколада, а непосредственно перед этим и сразу после учёные оценивали экспрессию генов в иммунных клетках. Чтобы исключить влияние хронических эффектов, такое же измерение проводилось через неделю после приёма шоколада.

Аналогичные измерения проводились и после регулярного приёма тех же 48 граммов лакомства в течение восьми дней. При этом на время испытания участники исключили из рациона другие продукты с большим содержанием антиоксидантов.

Во втором эксперименте добровольцы также съедали по 48 граммов тёмного шоколада, а исследователи снимали электроэнцефалограммы головного мозга через 30 минут и 120 минут после потребления, контролируя активность в девяти различных точках коры мозга.

Результаты показали, что в каждом из случаев продукт улучшал иммунитет участников, а также познавательные способности и мышление, память и, как водится, настроение.

Команда уточняет, что потребление шоколада с 70%-ной концентрацией какао повлияло на экспрессию генов, отвечающих за иммунную защиту организма, а именно – производство цитокинов, информационных пептидных молекул. Они имеют собственные сигнальные пути, по которым связываются с Т-клетками, защищающими организм от инфекций и патогенов.

Также оказалось, что потребление какао регулирует механизмы, связанные с нейронной сигнализацией и сенсорным восприятием. За счёт этих эффектов повышается нейропластичность мозга (способность изменяться под действием опыта и восстанавливать утраченные связи после повреждения), когнитивные функции, способность к обучению, состояние памяти.

Специалисты планируют продолжить изучение полезных свойств шоколада, в частности, они хотят более тщательно рассмотреть его влияние на иммунитет. Кроме того, ещё предстоит выяснить причинно-следственные связи некоторых эффектов, связанных с улучшением работы мозга. И, конечно, результаты тестов ещё предстоит подтвердить в исследованиях с большим количеством участников.

Научные статьи по итогам работы были опубликованы в издании FASEB Journal: первая и вторая.

Кстати, ранее благодаря науке был создан безопасный обезжиренный шоколад, а также идеальная шоколадная глазурь. А традиционный шоколадный ряд "белый, молочный и чёрный" пополнился ещё одним видом – рубиновым.