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26 апреля 201815:12

Три человека погибли в лобовом столкновении машин под Апатитами

YouTube/ИА ХибИнформБюро

Поторопившийся с обгоном водитель Volkswagen устроил смертельную аварию под Апатитами, в которой погибли три человека, в том числе и сам виновник ДТП, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Мурманской области. Последствия лобового столкновения сняли на видео.

 

Трагический инцидент произошел около 10:20 в четверг, 26 апреля, на 1214-м километре трассы "Кола", когда владелец черного минивэна пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где на скорости протаранил Opel Mokka. От удара белый кроссовер отбросило в кювет, Volkswagen с разбитым передом остановился на обочине.

В результате аварии оба водителя и пассажир минивэна скончались на месте, в больницу с многочисленными травмами попали еще два человека из салона Volkswagen.

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