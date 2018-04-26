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Развитие речи и языков у людей 1 час назад
Барабаны амазонского племени бора повторяют речь своего народа
Наступление современной цивилизации и массовой культуры беспощадно к ещё чудом сохраняющимся племенам Амазонии, которые берегут большинство своих древних обычаев по сей день. В одном из таких племён на территории Колумбии вела свои наблюдения международная команда исследователей во главе с немецким лингвистом Франком Сейфартом (Frank Seifart) из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка.
Изначально учёных интересовал исчезающий язык племени как таковой. Его тщательно изучали и документировали на протяжении четырёх лет, пока случай не привёл исследователей к открытию, которое заставило по-новому взглянуть на основы лингвистики, а именно на основополагающее значение ритма при формировании любого языка.
Как и в некоторых других племенах по всему миру, у бора существует система барабанной связи между отдельными поселениями, разбросанными по довольно обширной территории. Так вот оказалось, что с её помощью индейцы передают на дальнее расстояние не просто ритмичный набор звуков, а вполне определённые текстовые сообщения. Но это вовсе не вариант кодирования символов, как в азбуке Морзе, а прямое подражание мелодике и ритму языка племени.
Барабаны бора под названием мангуаре представляют собой огромные полые внутри деревянные цилиндры с особыми прорезями. Их всегда два – "мужской" и "женский". Различаются они по тону. Первый обладает более низким "голосом", второй – более высоким. Конечно, их используют и в привычном "музыкальном режиме", например, во время различных ритуалов, выстукивая на них обычные мелодии. Но "режим передачи сообщений" кардинально от него отличается.
Очевидно, что двух тонов недостаточно, чтобы передать хотя бы минимальный словарный набор. Здесь исследователям снова пришлось набраться терпения и провести много часов за прослушиванием традиционных сообщений бора. К сожалению, сейчас настоящих "телеграфистов" в племени осталось очень мало, хотя ещё сто лет назад любой человек знал, как использовать барабаны. Сегодня этими навыками обладает лишь 20 индейцев из полуторатысячного племени. Пятеро из них согласились поучаствовать в эксперименте.
Как сообщается в пресс-релизе, лингвистам удалось собрать 169 барабанных сообщений, в том числе, в них входила ежедневная просьба прислать листьев кокки для вождя. При этом порядок слов всегда был определённым, а существительные и глаголы выделены особым образом. Каждое сообщение заканчивалось строкой, которую исследователи переводят как "теперь не говори, что я лгун", что следует понимать как "не говори, что ты меня не слышал".
Что же касается ритмического рисунка, то между звуками присутствуют строго отмеренные интервалы, зависящие от передаваемого текста. У барабанщиков они выходят сами собой. Люди просто проговаривают передаваемые слова про себя, аккомпанируя своим мыслям на барабанах.
Каждый удар соответствует определённому звуковому сегменту, который начинается с гласного звука. Например, если за гласным звуком следует согласный, то перед следующим ударом следует пауза в 80 миллисекунд. А если согласный звук стоит после двух гласных, то после такого сегмента последует пауза в 40 миллисекунд, и так далее.
Оказалось, что этого вполне достаточно, чтобы в барабанной дроби различить словосочетания "ловить рыбу" и "приносить дрова". Более того, результаты исследования чётко дают понять, например, как люди способны понимать друг друга, пытаясь докричаться на шумной вечеринке.
Теперь, поражённые значением ритма для построения языка, учёные планируют провести исследование активности мозга при воспроизведении речи с новой точки зрения.
Напомним, что краткое описание наиболее интересных исследований, посвященных развитию речи у человека и формированию языков, собраны в специальном разделе проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru). Например, оттуда можно почерпнуть информацию о загадке "вавилонского смешения языков" или о том, какую роль в развитии речи сыграли орудия труда.
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