Улицы и парки Москвы украсят миллионы цветов
Анютины глазки и астры, ирисы и тюльпаны: Москва наполняется яркими красками. По всему городу вдоль дорог и в парках начали оформлять клумбы. В этом сезоне столицу украсят 50 миллионов цветов. Где их выращивают?
Внутри теплицы, где выращивают саженцы для городских цветников — в буквальном смысле целое море цветов: виолы, бегонии, петунии и георгины. В общей сложности 50 миллионов цветов 140 различных видов украсят Москву. Оттенки выбирают самые яркие и сочные.
Первой город преображает виола — или, как ее ласково называют, анютины глазки. Это весенняя королева — ее радужные цветки появляются на клумбах уже в конце апреля. За виолой идет однолетняя рассада: долгоцветущий агератум, петуния всех оттенков — розовая, фиолетовая, голубая — и, конечно, бархатцы. А в начале июня в городские цветники пересадят астры, ирисы и астильбы.
Для того, чтобы придать цветочной композиции форму, клумбы дополнят декоративно-лиственными растениями — например, пестрым колеусом и красочной периллой. Семена виолы посадили еще в октябре. Потом рассаду выращивали по особой низкотемпературной технологии — от 5 до 9 градусов.
"Основная цель — получить компактное, очень красивое растение с достаточной вегетативной массой, которая бы позволяла при высадке в город в первую очередь увидеть цветок, а потом уже — количество листьев, которое спрятано под этим огромным цветком", — говорит главный агроном ГБУ "Озеленение" Вера Черкашина.
После теплицы цветы сначала адаптируют к уличным условиям — здесь же, на территории. Около трех недель они привыкают к перепадам температур и ветру. Только потом уже "закаленные" цветы пересаживают на клумбы. Не обходится озеленение города и без роз. Сорта выбирают те, что выживут при экстремальных условиях: это розы "Леонардо да Винчи" или красные "Хеллоу".
Еще прошлой осенью на столичных клумбах высадили около 12 миллионов тюльпанов. Распустятся красочные бутоны к майским праздникам. Кстати, больше всего тюльпанов — 90 тысяч белых, желтых и розовых цветков — можно увидеть у Триумфальных ворот.
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