У Трампа вновь не получилось взять жену за руку. Видео
Курьезный инцидент произошел во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит с Дональдом и Меланией Трампами. В ходе приема в США иностранных гостей Трамп попытался взять супругу за руку. Ей это явно не понравилось, сообщает Independent.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Трамп несколько раз пытается взять супругу за руку, но та постоянно дает понять, что ей это неприятно. Первая леди США отстраняется от мужа и даже замедляет шаг, чтобы не идти рядом с мужем.
Попытки Трампа взять жену за руку во время публичных мероприятий не впервые терпят фиаско. Ранее журналисты запечатлели, как президент США потерпел поражение на этом поприще в феврале в Огайо, а до этого – в мае 2017 года во время визита Трампа и его жены в Тель-Авив.
Нежелание Мелании Трамп взять своего мужа за руку не раз высмеивалось в американских ток-шоу. Так, телеведущий и комик Стивен Колберт заявил, что супругу Трампа не в чем упрекнуть.
"На ее месте так поступил бы каждый. Она смотрит новости и прекрасно знает, где побывала эта рука", — пошутил Колберт.
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