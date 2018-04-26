Паводок на Мертвом море: 7 человек в критическом состоянии, 10 - пропали без вести

Дожди, которые второй день идут в Израиле, стали причиной паводка на Мертвом море. Стихийное бедствие застигло группу из 25 человек в одном из прибрежных ущелий, сообщает РИА Новости.

Пострадали 15 человек, при этом семеро находятся в критическом состоянии. Без вести пропали 10 человек.

К поискам пропавших и эвакуации остальных привлечены полиция, добровольцы-спасатели, задействованы военные вертолеты.