"Газели" продолжают врезаться: у "Моста глупости" в Петербурге поставили больше знаков

Под известным уже на всю страну "Мостом глупости" в Петербурге, на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, продолжают врезаться в опоры "Газели".

На днях установлен очередной рекорд: 147-я машина застряла под путепроводом, над которым висит растяжка с крупными буквами": "Газель" не проедет!"

Городские чиновники решили предпринять дополнительные меры, чтобы привлечь внимание водителей к низкому мосту. В частности, предполагается покрыть его светоотражающей краской, чтобы водители уж точно видели все рейки. Возможно, это остановит их от искушения попытаться тут "протиснуться".

Кроме того, как сообщили РИА Новости в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), перед путепроводом установлены дополнительные информационные щиты, призывающие обратить внимание на допустимые габариты транспортных средств.

Фото одного из таких щитов уже опубликовано в "Твиттере" этого знаменитого петербургского моста.

Впрочем, судя по соседним твитам, "мост глупости" в Петербурге не один. Вот, например, как на пересечении Рощинской и Новорощинской под мостом застряла фура. Проезд остался лишь размером в "маленькую дырку". Водитель "Форда" понадеялся, что протиснется в нее, но, разумеется, тоже застрял.