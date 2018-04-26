В арктическом льду "застряло" огромное количество крошечных пластиковых частиц

Тема глобального распространения микропластика в окружающей среде поднимается постоянно, тем не менее информации о нём не так уж много. Ежегодно в Мировой океан попадают тонны пластиковых отходов, после чего большие куски разламываются на маленькие обломки. Естественно, крошечный пластик трудно отследить, но учёные уже бьют тревогу: микропластик обнаружен в организмах тысяч глубоководных существ, а к 2050 году желудки всех морских птиц будут содержать пластик.

Недавно же немецкие специалисты выяснили, что и в арктических морских льдах застряло огромное количество микропластика: 12 тысяч частиц пластика на литр морского льда. Недавняя работа поможет учёным понять, как микропластик перемещается по океану.

Исследование было проведено командой специалистов из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, Германия. Они извлекли образцы льда во время трёх арктических экспедиций в 2014 и 2015 году.

Их коллекция состояла из ледяных глыб, извлечённых из пяти различных регионов Северного ледовитого океана вдоль трансарктического течения и пролива Фрама – течений, несущих морской лёд из центральной Арктики до Северной Атлантики.

Затем эти образцы были проанализированы с помощью устройства под названием фурье-спектрометр инфракрасного излучения (Fourier Transform Infrared Spectrometer). Такая технология помогает не только оценить концентрацию и размер пластиковых частиц внутри образца, но и определить типы пластмассы.

Как уже отмечалось выше, образцы содержали до 12 тысяч частиц на литр льда, что в два-три раза больше, чем было измерено в прошлом году. Две трети этих частиц оказались размером до 50 микрометров, а то и меньше.

Как говорит первый автор исследования доктор Илька Пекен (Ilka Peeken), биолог из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, команда поняла, что больше половины микропластических частиц, оказавшихся во льду, невероятно малы, а значит, арктические микроорганизмы, например, инфузории или копеподы, могут легко их поглотить.

"Никто не может сказать наверняка, насколько вредны такие крошечные пластиковые частицы для морских жителей или, в конечном итоге, для людей", — говорит она.

Тем не менее известно, что те же рыбы "подсели" на пластик как на фастфуд, а загрязнение океана микропластиком поставило под угрозу всемирный урожай устриц.

Специалисты определили, что во льду присутствует 17 разных типов пластика, включая распространённые упаковочные материалы — полиэтилен и полипропилен, а также полиэфир, нейлон и ацетат целлюлозы. В целом эти материалы составили около половины от общего количества обнаруженного микропластика.

Определив, какой пластик "застрял" во льду, учёные могут предположить, откуда он там появился. Например, нейлон вполне мог поступить с судов и сетей, возможно, в результате активного судоходства и рыболовства в некоторых частях Арктики. А полиэтилен мог приплыть из тихоокеанского мусорного острова.

Учёные пока не могут сказать, что же будет с этим мусором дальше. Вполне возможно, что пластик продолжит путешествие на юг через океан или соберётся вокруг Арктики, где он, вероятно, начнёт тонуть с довольно быстрой скоростью.

"Бактерии и водоросли довольно часто заселяют свободно плавающие частицы микропластика, в результате чего они тяжелеют. Иногда они слипаются вместе с водорослями, а затем дрейфуют на морское дно с гораздо большей скоростью", — говорит соавтор исследования доктор Мелани Бергман (Melanie Bergmann).

Результаты исследования представлены в научном издании Nature Communications.

Добавим, что другая группа специалистов нашла способ выявить "невидимый" пластик, загрязняющий океан.

Если же говорить о попытках очищения Мирового океана, то учёные с этой целью разрабатывают новые фильтры, придумывают, как заменить привычные всем упаковки продуктов, а также ищут новые способы переработки отходов, например, в стильные солнечные очки.