Появилось видео убийства звукорежиссера во время съемок реалити-шоу о полиции

Напомним, что летом 2014 года съемочная группа реалити-шоу Cops выехала вместе со стражами порядка на сигнал об ограблении ресторана быстрого питания Wendy's. Полицейские, прибыв на место, заметили оружие в руках преступника и открыли огонь.

На видео можно наблюдать, как раненный грабитель пытался убежать через выход, где стоял звукорежиссер Брайс Дион, но полицейские продолжили стрельбу. Было произведено более тридцати выстрелов.

Рецидивист Кортес Вашингтон и Брайс Дион, в которого попала случайная пуля, скончались до приезда врачей. Застреленный грабитель, как выяснилось, держал в руках пневматический пистолет, похожий на боевой.

Начальник полиции Омахи Тодд Шмадерер в 2014 году, рассказывая прессе о произошедшем, отмечал, что его подчиненные действовали профессионально и количество выстрелов "не было слишком большим". Однако на прошедшей в минувшую среду конференции он отказался комментировать обнародованные кадры.

На сегодняшний день Брайс Дион является единственным погибшим на съемках Cops. Реалити-шоу выходит с 1989 года, и сейчас снято более тысячи эпизодов сериала.