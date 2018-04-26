Россиянка Долгова стала чемпионкой Европы по дзюдо

Российская дзюдоистка Ирина Долгова завоевала золотые медали на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Тель-Авиве. В финальном поединке она одолела спортсменку из Венгрии Еву Черновицки в весовой категории до 48 килограммов.

Бронзовые медали достались украинской дзюдоистке Марине Черняк и сербке Милице Николич. Напомним, что чемпионат Европы по дзюдо завершится 28 апреля.